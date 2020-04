I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Crisanti: “Serve mappa infetti reali, via libera a tutti coinciderebbe con ripresa dell’epidemia”



“Prima di ripartire occorrerà fare uno sforzo per capire quanti sono i casi veri, non quelli diagnosticati”: lo dice il virologo Andrea Crisanti, secondo cui serve una mappa degli infetti reali al coronavirus che determinerà la base da cui muoversi. “Dal 4 maggio in poi pronostico che ripartiranno alcune attività, ma con attenzione. Perché il via libera a tutti indistintamente coinciderebbe con una ripresa dell’epidemia”, ha spiegato.

Continua a leggere



“Prima di ripartire occorrerà fare uno sforzo per capire quanti sono i casi veri, non quelli diagnosticati”: lo dice il virologo Andrea Crisanti, secondo cui serve una mappa degli infetti reali al coronavirus che determinerà la base da cui muoversi. “Dal 4 maggio in poi pronostico che ripartiranno alcune attività, ma con attenzione. Perché il via libera a tutti indistintamente coinciderebbe con una ripresa dell’epidemia”, ha spiegato.

Continua a leggere

Continua a leggere