Cristina Parodi da Bergamo: “Nessuno ha voglia di cantare dai balconi, tutti hanno perso qualcuno”



In una intervista che uscirà sul prossimo numero di Famiglia Cristina, in edicola dal 2 aprile, Cristina Parodi utilizza parole molto amare per esprimere il momento difficile: “Quando gli italiani sono usciti sui balconi per cantare o ballare, mi sono affacciata e non ho visto nessuno della mia città farlo: qui tutti hanno qualcuno da piangere, c’è il pudore del dolore vissuto”.

