Crotone, rissa tra fratelli con coltello e ascia: 2 feriti, in 3 finiscono in manette



I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro sono intervenuti nella frazione Camellino per sedare una rissa scaturita, per futili motivi, tra i componenti di una famiglia. Due persone sono rimaste ferite, tre sono finite in manette e un quarto è stato denunciato in stato di libertà. I militari hanno anche sequestrato un coltello e un’ascia.

