Dalla casa di riposo di Biella la storia di Ada che a 104 anni ha sconfitto il coronavirus



Ha sconfitto il virus a 104 anni Ada Zanusso, l’anziana ospite della Residenza Maria Grazie di Lessona in provincia di Biella. È risultata positiva al coronavirus insieme ad altri ospiti della struttura, alcuni dei quali purtroppo non ce l’hanno fatta. Una storia a lieto fine in un momento in cui le Rsa sono al centro di tristi e dolenti episodi di cronaca.

