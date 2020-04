I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dalla Germania alla villa sul Lago di Como per festeggiare il compleanno: denunciati



Un uomo e una donna sono stati fermati dalla Guardia di Finanza alle porte di Menaggio, sul Lago di Como: agli agenti hanno detto di dover assistere la madre di uno dei due, rimasta sola in casa da un mese. In realtà volevano solo festeggiare il compleanno di lui in una villa.

