Dentro la lavanderia che sterilizza biancheria e divise contaminate dal coronavirus



A Ferrara si trova uno dei quattro stabilimenti della Servizi Ospedalieri Spa, società del Gruppo Rekeep attiva nel servizio di lavaggio biancheria e divise e nel servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico per le principali strutture del Sistema Sanitario Nazionale. “Diamo una mano a medici e infermieri in prima linea e questo ci dà la forza di andare avanti” dicono i responsabili del sito emiliano. Altri tre stabilimenti della società non si sono mai fermati nel resto del Paese. “Qui sanifichiamo ogni giorno oltre 400 quintali di materiale”

