Domenica delle Palme, così padre Gianni dà la benedizione per le vie del paese



Padre Gianni Strafella, parroco della Chiesa di Maria Santissima Annunziata di Spinazzola, comune della provincia Bat (Barletta-Andria-Trani), non ha voluto lasciare soli i suoi fedeli in occasione della Domenica delle Palme. Il frate a bordo di un furgone scoperto ha attraversato le vie cittadine, per garantire la benedizione a tutti i suoi fedeli, costretti alla quarantena dalla crisi legata al Coronavirus.

