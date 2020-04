I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Don Mazzi: “Il virus ci ha travolti come un tram, i ragazzi fragili sono le vittime invisibili”



“Il coronavirus ci è venuto addosso come un tram e siamo caduti a terra”. Don Antonio Mazzi intervistato da Fanpage.it racconta l’impatto dell’emergenza sulla vita delle ragazze e dei ragazzi più fragili, segnati da disagio scolastico, familiare e sociale. Giovani ora chiusi in casa in situazioni di povertà, conflitto o solitudine. “Con loro ci basavamo sulla possibilità di tessere pazientemente una relazione di fiducia, di contatto, di vicinanze soprattutto fisiche dei rapporti. Ma la scuola adesso è chiusa e non riaprirà a breve”, racconta il presidente della Fondazione Exodus, che pochi mesi fa ha compiuto 90 anni, “ma di questa esperienza drammatica e straordinaria possiamo fare tesoro”.

Continua a leggere



“Il coronavirus ci è venuto addosso come un tram e siamo caduti a terra”. Don Antonio Mazzi intervistato da Fanpage.it racconta l’impatto dell’emergenza sulla vita delle ragazze e dei ragazzi più fragili, segnati da disagio scolastico, familiare e sociale. Giovani ora chiusi in casa in situazioni di povertà, conflitto o solitudine. “Con loro ci basavamo sulla possibilità di tessere pazientemente una relazione di fiducia, di contatto, di vicinanze soprattutto fisiche dei rapporti. Ma la scuola adesso è chiusa e non riaprirà a breve”, racconta il presidente della Fondazione Exodus, che pochi mesi fa ha compiuto 90 anni, “ma di questa esperienza drammatica e straordinaria possiamo fare tesoro”.

Continua a leggere

Continua a leggere