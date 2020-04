I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dopo il Belgio, l’Olanda? L’Az chiede alla Federazione di sospendere la stagione



L’Az Alkmaaar ha chiesto formalmente alla Federcalcio olandese di chiudere definitivamente la stagione, come ha fatto il Belgio: troppe incertezze e calcio considerato di secondaria importanza davanti all’emergenza sanitaria. In Olanda il calcio è fermo almeno fino a giugno, e non si potrà allenarsi prima del prossimo 28 aprile.

Continua a leggere



L’Az Alkmaaar ha chiesto formalmente alla Federcalcio olandese di chiudere definitivamente la stagione, come ha fatto il Belgio: troppe incertezze e calcio considerato di secondaria importanza davanti all’emergenza sanitaria. In Olanda il calcio è fermo almeno fino a giugno, e non si potrà allenarsi prima del prossimo 28 aprile.

Continua a leggere

Continua a leggere