I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dramma a Lecce, cane azzanna al volto bimbo di 3 anni durante pranzo di Pasqua: operato d’urgenza



Paura a San Cesario di Lecce dove un bambino di 3 anni è stato azzannato al volto dal cane delle zio durante il pranzo di Pasqua. Trasferito in ospedale e operato d’urgenza ad un sopracciglio, non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta del secondo episodio del genere in poche ore in Puglia: ieri sera a Tricase un bimbo di 8 mesi è morto azzannato da un cane davanti alla mamma e alla nonna.

Continua a leggere



Paura a San Cesario di Lecce dove un bambino di 3 anni è stato azzannato al volto dal cane delle zio durante il pranzo di Pasqua. Trasferito in ospedale e operato d’urgenza ad un sopracciglio, non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta del secondo episodio del genere in poche ore in Puglia: ieri sera a Tricase un bimbo di 8 mesi è morto azzannato da un cane davanti alla mamma e alla nonna.

Continua a leggere

Continua a leggere