Dramma a Treviso, Anna Maria e Giuseppe uccisi dal Covid a 48 ore di distanza dopo 60 anni insieme



Lutto a Spresiano, in provincia di Treviso, per la morte di Anna Maria Guerrini, 81 anni, e del marito Giuseppe Barbisan, 85: sposati per quasi 60 anni, sono morti a 48 ore di distanza l’una dall’altro all’ospedale Ca’ Foncello dove erano ricoverati per Coronavirus: “Inseparabili, hanno vissuto tutta la vita insieme”.

