Dramma ad Agrigento, bimba di un anno muore per polmonite in ospedale: eseguito il tampone



La piccola pare fosse arrivata in pronto occorso poco prima in condizioni già gravi con febbre altissima. Purtroppo si sono rivelati inutili per lei i tentativi di salvarla da parte dei medici. La bimba era stata già ricoverata nei giorni scorsi presso il reparto di Pediatria dello stesso ospedale per polmonite.

