I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dramma in A1, auto travolge operai al lavoro: muore 32enne, ferito collega



Una vettura in transito ha investito in pieno un gruppo di operai al lavoro lungo la carreggiata uccidendone uno e ferendone gravemente un altro. La vittima è un operaio di 36 anni originario di di Senigallia, in provincia di Ancona, dipendente di un’azienda impegnata nel rifacimento della segnaletica orizzontale.

Continua a leggere



Una vettura in transito ha investito in pieno un gruppo di operai al lavoro lungo la carreggiata uccidendone uno e ferendone gravemente un altro. La vittima è un operaio di 36 anni originario di di Senigallia, in provincia di Ancona, dipendente di un’azienda impegnata nel rifacimento della segnaletica orizzontale.

Continua a leggere

Continua a leggere