Due anziani coniugi si ritrovano in ospedale: “Tenerezza infinita, gli abbiamo preso un gelato”



La “storia da Covid” di una dottoressa in servizio al Sant’Orsola di Bologna che ha descritto l’incontro tra due vecchietti, marito e moglie, entrambi ricoverati nello stesso ospedale: “Li abbiamo rimessi nella stessa camera da letto. Per una settimana nessuno dei due sapeva come stava l’altro”, ha raccontato il medico aggiungendo che i due anziani “si sono messi a piangere mentre si guardavano”.

