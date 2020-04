I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Due guardiani per sorvegliare i pacchi di cibo destinati ai poveri alla Mostra d’Oltremare



Due custodi della NapoliServizi presidieranno gli accessi al padiglione 6 della Mostra d’Oltremare, trasformato in deposito per i pacchi di viveri donati dai privati da destinare alle famiglie bisognose. In aggiunta ai vigilantes dell’ente fieristico di Fuorigrotta che già presidiano i cancelli esterni.

Continua a leggere



Due custodi della NapoliServizi presidieranno gli accessi al padiglione 6 della Mostra d’Oltremare, trasformato in deposito per i pacchi di viveri donati dai privati da destinare alle famiglie bisognose. In aggiunta ai vigilantes dell’ente fieristico di Fuorigrotta che già presidiano i cancelli esterni.

Continua a leggere

Continua a leggere