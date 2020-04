I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ed Sheeran chiude il suo pub per il coronavirus, ma continua lui stesso a pagare i dipendenti



Ed Sheeran ha dimostrato, ancora una volta, di essere uno degli artisti più generosi della sua generazione. In seguito all’emergenza coronavirus anche lui, come tanti altri proprietari di locali, ha dovuto chiudere il suo pub londinese. Sebbene avesse potuto chiedere il supporto del Governo, tramite incentivi e assegni necessari a sostenere l’attività in tempi di chiusura, abbassando notevolmente lo stipendio dei suoi dipendenti senza rimetterci di tasca propria, la pop star ha deciso di non chiedere l’aiuto dello Stato e di provvedere lui stesso alla paga dei suoi collaboratori.

