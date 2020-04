I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elezioni regionali rinviate in autunno per il coronavirus: voto tra ottobre e dicembre



Slittano al prossimo autunno le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia. Il voto per le amministrative, che riguarda anche mille comuni, è rinviato a causa delle misure per il contenimento del coronavirus che rendono impossibile la chiamata alle urne di milioni di persone. La decisione è stata comunicata dal premier Giuseppe Conte ai leader dell’opposizione. Tra le ipotesi anche un election day con il referendum costituzionale.

Continua a leggere



Slittano al prossimo autunno le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia. Il voto per le amministrative, che riguarda anche mille comuni, è rinviato a causa delle misure per il contenimento del coronavirus che rendono impossibile la chiamata alle urne di milioni di persone. La decisione è stata comunicata dal premier Giuseppe Conte ai leader dell’opposizione. Tra le ipotesi anche un election day con il referendum costituzionale.

Continua a leggere

Continua a leggere