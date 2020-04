I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elisa Isoardi: “Sono single, trascorro questi giorni con mia zia e il mio cane”



La conduttrice de “La prova del cuoco” è stata intervistata dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio1 “Un giorno da pecora”, dove ha raccontato come sta trascorrendo questi giorni di isolamento forzato. La showgirl ci ha tenuto a sottolineare il fatto che non fosse in dolce compagnia, dichiarando di essere single e di godere della compagnia di sua zia e del suo barboncino.

Continua a leggere



La conduttrice de “La prova del cuoco” è stata intervistata dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio1 “Un giorno da pecora”, dove ha raccontato come sta trascorrendo questi giorni di isolamento forzato. La showgirl ci ha tenuto a sottolineare il fatto che non fosse in dolce compagnia, dichiarando di essere single e di godere della compagnia di sua zia e del suo barboncino.

Continua a leggere

Continua a leggere