Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Roberta Morise: “Nessun rispetto, un gossip schifoso”



Eros Ramazzotti si è trovato a dover spiegare che le voci sulla presunta relazione con Roberta Morise, non erano null’altro che delle supposizioni basate su una solida e sana amicizia. In un post pubblicato su Instagram dichiara quanto sia ‘schifoso’ e ‘disumano’ far circolare gossip falsi, in un momento così drammatico per l’Italia. Non è la prima volta che il cantante romano si trova a dover smentire i presunti flirt attribuitigli, dalla miss Carolina Stramare alla pittrice Valentina Bilbao.

