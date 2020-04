I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Eurospin richiama pasta fresca: possibile presenza di soia. L’allerta del Ministero



Possibile presenza di allergene soia non dichiarato in etichetta. Questo il motivo del richiamo di un lotto della pasta fresca Fusilli a marchio Tre Mulini di Eurospin. In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare la pasta fresca con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Continua a leggere



Possibile presenza di allergene soia non dichiarato in etichetta. Questo il motivo del richiamo di un lotto della pasta fresca Fusilli a marchio Tre Mulini di Eurospin. In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare la pasta fresca con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Continua a leggere

Continua a leggere