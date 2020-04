I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Eva Riccobono è incinta: l’annuncio nuda in vasca con il compagno, foto fatta dal primogenito Leo



Eva Riccobono aspetta il secondo figlio dal compagno Matteo Ceccarini. Lo annuncia la modella via Instagram con una foto scattata dal primogenito Leo, 6 anni. “Eravamo un po’ strettini ma con tanto amore” scrive Eva, esibendo il pancione nudo in vasca. Non ha ancora rivelato il sesso del bambino che aspetta.

