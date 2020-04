I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Facebook, Instagram Whatsapp down. Problemi nella messaggistica e nel caricamento degli allegati



Facebook (Messenger), Instagram e Whatsapp down. L’enorme mole di messaggi ha messo ko le app di messaggistica instantanea dell’azienda i Menlo Park. Metà della popolazione mondiale è in casa a causa del coronavirus e la mole di dati è enorme anche per la corazzata di Mark Zuckerberg.

Continua a leggere



Facebook (Messenger), Instagram e Whatsapp down. L’enorme mole di messaggi ha messo ko le app di messaggistica instantanea dell’azienda i Menlo Park. Metà della popolazione mondiale è in casa a causa del coronavirus e la mole di dati è enorme anche per la corazzata di Mark Zuckerberg.

Continua a leggere

Continua a leggere