Falsi farmaci anti-coronavirus in vendita su Internet: Nas chiudono 4 siti



I Nas raccomandano di diffidare nell’acquisto di farmaci sui siti non autorizzati e privi di logo del Ministero della Salute, “pericolosi per la salute se non prescritti su valutazioni mediche”. Trovate offerte di prodotti contenenti lopinavir, ritonavir e umifenovir, di cui non è stata mai provata l’efficacia nel trattamento e nella prevenzione del COVID-19.

