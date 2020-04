I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Famiglia distrutta dal Covid: moglie e marito muoiono a mesi di distanza, entrambi i fligli positivi



Un’intera famiglia, in provincia di Treviso, distrutta dal coronavirus. Sabato scorso Gisela è morta a pochi mesi di distanza dal marito, Eligio: entrambi avevano contratto il Covid-19. Anche i loro figli sono stati contagiati: uno di loro si trova ancora in quarantena, in fase di guarigione. E se hanno potuto salutare il padre in un funerale a cui hanno partecipato amici e parenti, non è stato lo stesso per la loro madre.

