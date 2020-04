I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, anche l’amicizia è un affetto stabile: il chiarimento del Ministero della Salute



Il viceministro della Salute Salute Pierpaolo Sileri ha confermato che tra gli affetti stabili, che si potranno incontrare a partire dal 4 maggio, rientrano anche le amicizie sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid: “S è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti’

