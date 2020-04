I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2 dei trasporti: il piano del governo per treni, aerei, navi e mezzi pubblici



Quali sono le misure per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia previste per il trasporto pubblico? Il governo ha stilato un protocollo per treni, metro, bus, tram, navi e aerei che sarà operativo a partire dal prossimo 4 maggio: previsti per tutti l’obbligo di garantire il distanziamento sociale e l’igiene dei mezzi.

Continua a leggere



Quali sono le misure per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia previste per il trasporto pubblico? Il governo ha stilato un protocollo per treni, metro, bus, tram, navi e aerei che sarà operativo a partire dal prossimo 4 maggio: previsti per tutti l’obbligo di garantire il distanziamento sociale e l’igiene dei mezzi.

Continua a leggere

Continua a leggere