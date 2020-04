I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, quando riaprono le palestre: il protocollo del governo per la ripartenza a fine maggio



Quando riaprono le palestre chiuse per l’emergenza Coronavirus? Secondo quanto annunciato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, centri sportivi e di danza potrebbero tornare in attività già alla fine di maggio: “Stiamo lavorando ad un protocollo, lo sottoporremo quanto prima al Comitato tecnico-scientifico per garantire a tutti la sicurezza”.

Continua a leggere



Quando riaprono le palestre chiuse per l’emergenza Coronavirus? Secondo quanto annunciato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, centri sportivi e di danza potrebbero tornare in attività già alla fine di maggio: “Stiamo lavorando ad un protocollo, lo sottoporremo quanto prima al Comitato tecnico-scientifico per garantire a tutti la sicurezza”.

Continua a leggere

Continua a leggere