I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase due, come cambiano gli spostamenti: sì al ritorno alla residenza, dubbi sulle seconde case



Dal 4 maggio inizierà la fase due dell’emergenza Coronavirus, con qualche cambiamento per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini. Qualche libertà in più all’interno della propria Regione, mentre maggiori sono i divieti di spostamento al di fuori della Regione: sarà possibile tornare alla propria residenza, mentre non ci sono ancora chiarimenti sulla possibilità di andare nelle seconde abitazioni.

Continua a leggere



Dal 4 maggio inizierà la fase due dell’emergenza Coronavirus, con qualche cambiamento per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini. Qualche libertà in più all’interno della propria Regione, mentre maggiori sono i divieti di spostamento al di fuori della Regione: sarà possibile tornare alla propria residenza, mentre non ci sono ancora chiarimenti sulla possibilità di andare nelle seconde abitazioni.

Continua a leggere

Continua a leggere