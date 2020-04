I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase due, come potrebbe cambiare l’autocertificazione: dal 4 maggio solo per alcuni spostamenti



Dal 4 maggio, con l’inizio della fase due, potrebbero cambiare le limitazioni agli spostamenti e, di conseguenza, la necessità di utilizzare il modulo di autocertificazione per motivare i movimenti dei cittadini. In particolare, l’autocertificazione potrebbe essere abolita per gli spostamenti all’interno della stessa città.

Continua a leggere



Dal 4 maggio, con l’inizio della fase due, potrebbero cambiare le limitazioni agli spostamenti e, di conseguenza, la necessità di utilizzare il modulo di autocertificazione per motivare i movimenti dei cittadini. In particolare, l’autocertificazione potrebbe essere abolita per gli spostamenti all’interno della stessa città.

Continua a leggere

Continua a leggere