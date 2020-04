I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Femminicidio Lorena Quaranta, lo zio: “Amore simbiotico, pensavamo fosse quello giusto”



In collegamento con Fanpage.it, Giuseppe Quaranta, fratello del padre di Lorena, la studentessa uccisa a Furci Siculo la mattina del 31 marzo, dal compagno infermiere, Antonio De Pace: “Bisogna aprire gli occhi e capire che una cosa del genere si può verificare anche in un rapporto come il loro, che sembrava perfetto”.

