Fermato dai carabinieri dichiara: “Sono uscito per vendere droga, sono senza soldi per vivere”



Cateno Pozzo, un uomo di 46 anni di Palagonia, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’autocertificazione ha scritto: “Sono uscito per vendere lo stupefacente, sono senza soldi per la famiglia”.

