Filippo Nardi non è il fidanzato di Barbara D’Urso: “Mai un bacio, sarebbe una compagna difficile”



Filippo Nardi nega le indiscrezioni a proposito della presunta relazione con Barbara D’Urso vissuta. “Tra noi non c’è mai stato nemmeno un bacio” racconta l’ex concorrente del Grande Fratello “Come compagna non la trovo facilissima”. Nardi è stato indicato come possibile compagno della conduttrice. Al contrario, la D’urso sarebbe single.

