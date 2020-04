I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fiorello: “Bernardo Cherubini era animatore come me, mi ha presentato Jovanotti e Cecchetto”



Ospite del podcast di Luis Sal e Fedez, Muschio Selvaggio, Fiorello ha raccontato la storia di come sia diventato lo showman che tutti noi conosciamo. I suoi inizi come animatore nei villaggi turistici sono noti, non si sapeva però che al suo fianco ci fosse anche Bernardo Cherubini, che gli ha presentato suo fratello Jovanotti, all’epoca già nella scuderia di Claudio Cecchetto.

