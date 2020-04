I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Foggia, medico e malato di coronavirus bloccati mezzora in ascensore



Momenti di paura ieri in uno dei tre ascensori del Policlinico Riuniti di Foggia, dove sono rimasti bloccati per circa mezzora un medico e un paziente positivo al Coronavirus. L’episodio fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze e sarebbe stato causato dal malfunzionamento dell’ascensore.

