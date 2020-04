I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Foggia. Picchiate e costrette a prostituirsi: una delle ragazze obbligata ad abortire 7 volte



Obbligavano alcune loro giovani connazionali a prostituirsi per strada, in condizioni disumane e avrebbero anche obbligato una di loro ad abortire almeno 7 volte provocandole gravi conseguenze di salute. Per questo motivo, marito e moglie, bulgari, sono stati arrestati dai carabinieri a San Severo.

