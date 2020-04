I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Foggia, vanno all’obitorio per piangere il fratello morto a 49 anni: multati



La denuncia di tre persone dalla provincia di Foggia multate per violazione delle prescrizioni anticoronavirus davanti all’obitorio presso cui si erano recate per vedere il fratello morto improvvisamente: “Spiace constatare che nel momento del dolore più grande non ci sia stato un briciolo di comprensione, in nome del buonsenso, o anche solo dell’umana pietà”

Continua a leggere



La denuncia di tre persone dalla provincia di Foggia multate per violazione delle prescrizioni anticoronavirus davanti all’obitorio presso cui si erano recate per vedere il fratello morto improvvisamente: “Spiace constatare che nel momento del dolore più grande non ci sia stato un briciolo di comprensione, in nome del buonsenso, o anche solo dell’umana pietà”

Continua a leggere

Continua a leggere