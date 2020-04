I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fondi europei ai disoccupati, per 1 anno niente tributi alle aziende: il piano ‘Napoli Riparte’



Nuova delibera del Comune di Napoli per rilanciare l’economia dopo la crisi da Coronavirus: sospese le tasse per il 2020 alle attività produttive chiuse, ma dovranno presentare un piano industriale. Riutilizzo dei fondi europei non spesi, dirottati dai progetti originari, e trasformati in aiuti contro la disoccupazione. Accordi con istituti di credito locali.

Continua a leggere



Nuova delibera del Comune di Napoli per rilanciare l’economia dopo la crisi da Coronavirus: sospese le tasse per il 2020 alle attività produttive chiuse, ma dovranno presentare un piano industriale. Riutilizzo dei fondi europei non spesi, dirottati dai progetti originari, e trasformati in aiuti contro la disoccupazione. Accordi con istituti di credito locali.

Continua a leggere

Continua a leggere