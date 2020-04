I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fondo per i familiari dei sanitari deceduti nella lotta al coronavirus: “Un esempio per tutti noi”



La Protezione civile ha istituito un fondo a favore di tutti i familiari dei sanitari deceduti durante questa battaglia contro il coronavirus in Italia, lo ha annunciato oggi il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Si tratta di un fondo alimentato dalla famiglia Della Valle che ha commentato: “Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi”.

