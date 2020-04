I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fontana: “In corso una sperimentazione sui test rapidi per il Coronavirus che sembra molto positiva”



In Lombardia è in corso una sperimentazione sui test rapidi per verificare la presenza degli anticorpi al Coronavirus i cui risultati sembrano al momento molto positivi. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, parlando di una “soluzione che pare molto positiva”, ma che potrà essere resa pubblica “solo quando la sperimentazione sarà finita”. Sul nuovo ospedale in Fiera a Milano: “Primi pazienti a metà della prossima settimana”.

