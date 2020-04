I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fontana non arretra: “In Lombardia non cambia nulla dopo la circolare del Viminale”



“Da noi non cambierà nulla di quello contenuto nella mia ordinanza”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana rispetto alle misure di distanziamento per evitare la diffusione del Coronavirus dopo la circolare emessa nella tarda serata di ieri, martedì 31 marzo, dal Viminale. “La nostra ordinanza rimane in auge e vale fino al 4 aprile”. Ma dal Viminale arriva il chiarimento.

