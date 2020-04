I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francesca Manzini si fidanza in quarantena, l’amore con Christian Vitelli nato in videochat



A breve distanza dalla fine della storia con Juan Martin Fagiani, la conduttrice di Striscia la Notizia ed ex volto di Amici Celebrities ha già trovato un nuovo amore, nonostante l’isolamento: si è legata a Christian Vitelli, nome legato al mondo del doppiaggio, che ha conosciuto in videochiamata grazie alla sorella. Ora, lui l’ha raggiunta per vivere insieme durante il lockdown.

Continua a leggere



A breve distanza dalla fine della storia con Juan Martin Fagiani, la conduttrice di Striscia la Notizia ed ex volto di Amici Celebrities ha già trovato un nuovo amore, nonostante l’isolamento: si è legata a Christian Vitelli, nome legato al mondo del doppiaggio, che ha conosciuto in videochiamata grazie alla sorella. Ora, lui l’ha raggiunta per vivere insieme durante il lockdown.

Continua a leggere

Continua a leggere