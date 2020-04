I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francesco Sarcina: “Io vittima di attacchi puerili e diffamatori”, l’ex di Clizia contro i gossip



Sarcina commenta per la prima volta i numerosi gossip che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi, dalla separazione da Clizia Incorvaia alle rivelazioni della presunta amante Grazia Sepe e dell’opinionista Asia Gianese, che ha pubblicato chat “compromettenti”: “Non cedo agli attacchi, o almeno non lo faccio in pubblico ma seriamente in privato”.

