Fratelli scomparsi, ritrovati i cadaveri di Davide e Massimiliano Mirabello



i corpi dei fratelli Davide e Massimiliano Mirabello, 40 e 35 anni, uccisi lo scorso 9 febbraio in località Funtana Pirastu, sono stati ritrovati nelle campagne di Dolianova, in Sardegna, a pochi chilometri da casa. In carcere per duplice omicidio ci sono Joselito e Micheal Marras, padre e figlio allevatori con cui i due fratelli avevano avuto pesanti scontri.

