I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fridays For Future: “La pandemia ci insegna che se vogliamo possiamo fermare la crisi climatica”



Barbaba Mezzalama è un’attivista torinese di Fridays For Future, il movimento che sull’onda della protesta di Greta Thunberg chiede ai governi di intervenire per fermare la crisi climatica. Con lei abbiamo parlato di come il movimento contro i cambiamenti climatici si è riorganizzato in tempo di quarantena e cosa ci insegna per il nostro futuro quello che stiamo vivendo: “La reazione all’emergenza sanitaria dimostra che se serve siamo capaci di cambiare tutto. Dobbiamo fare tesoro di questa lezione per iniziare subito la transizione ecologica”

Continua a leggere



Barbaba Mezzalama è un’attivista torinese di Fridays For Future, il movimento che sull’onda della protesta di Greta Thunberg chiede ai governi di intervenire per fermare la crisi climatica. Con lei abbiamo parlato di come il movimento contro i cambiamenti climatici si è riorganizzato in tempo di quarantena e cosa ci insegna per il nostro futuro quello che stiamo vivendo: “La reazione all’emergenza sanitaria dimostra che se serve siamo capaci di cambiare tutto. Dobbiamo fare tesoro di questa lezione per iniziare subito la transizione ecologica”

Continua a leggere

Continua a leggere