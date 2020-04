I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fugge dal posto di blocco e spiega ai carabinieri: “Devo andare a fare sesso con la mia compagna”



Un ragazzo, evidentemente in crisi d’astinenza, è partito da Modena e stava andando a Cento, nel Ferrarese, per raggiungere la sua fidanzata, quando i carabinieri a Sant’Agata Bolognese l’hanno fermato. Ai militari ha detto la verità: “Sto andando a fare sesso con la mia compagna”. Per lui è scattata la multa.

Continua a leggere



Un ragazzo, evidentemente in crisi d’astinenza, è partito da Modena e stava andando a Cento, nel Ferrarese, per raggiungere la sua fidanzata, quando i carabinieri a Sant’Agata Bolognese l’hanno fermato. Ai militari ha detto la verità: “Sto andando a fare sesso con la mia compagna”. Per lui è scattata la multa.

Continua a leggere

Continua a leggere