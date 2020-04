I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Garattini (Istituto Mario Negri): “Sul vaccino non si creino privilegi tra paesi ricchi e poveri”



Sivio Garattini, presidente dell’Istituto ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano: “Nel momento in cui ci sarà un vaccino è molto importante che non prevalgano solo interessi economici o nazionalistici”. Saranno, infatti, “necessarie miliardi di dosi e c’è bisogno che possano esser fatte in posti diversi, per far sì che non vi siano dei privilegiati che hanno il vaccino e altri che non possono averlo”.

Continua a leggere



Sivio Garattini, presidente dell’Istituto ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano: “Nel momento in cui ci sarà un vaccino è molto importante che non prevalgano solo interessi economici o nazionalistici”. Saranno, infatti, “necessarie miliardi di dosi e c’è bisogno che possano esser fatte in posti diversi, per far sì che non vi siano dei privilegiati che hanno il vaccino e altri che non possono averlo”.

Continua a leggere

Continua a leggere