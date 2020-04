I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gino Sorbillo con Antonio Cannavacciuolo: la foto pubblicata per una challenge



Gino Sorbillo accetta la challenge in voga sui social network in tempi di coronavirus e pubblica una foto di dieci anni fa su un lido di Vico Equense assieme all’amico e chef Antonino Cannavacciuolo. In tanti hanno ricondiviso e commentato la fotografia che ritrae i due sorridenti e giovani abbracciati nella penisola sorrentina.

