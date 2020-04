I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gioia Tauro, aggredisce con l’ascia il vicino a passeggio col cane: arrestato per tentato omicidio



L’episodio, avvenuto a Gioia Tauro, nella città metropolitana di Reggio Calabria, solo per puro caso non si è trasformato in tragedia. La vittima dell’aggressione infatti solo all’ultimo momento ha scansato il colpo di ascia riportando però comunque una ferita alla testa. Per l’aggressore 61enne si sono aperte le porte del carcere.

