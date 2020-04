I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giovanni Battista morto di crepacuore a 106 anni: “Non posso più vedere la mia famiglia”



Nonno Giovanni Battista Calvi si è spento a pochi mesi dal suo 107esimo compleanno che avrebbe festeggiato come sempre con la sua famiglia. Il centenario, lucidissimo e informato, non riusciva a credere di non poter riabbracciare i suoi parenti e si è lasciato morire di crepacuore, per la lontananza forzata dalla sua famiglia.

Continua a leggere



Nonno Giovanni Battista Calvi si è spento a pochi mesi dal suo 107esimo compleanno che avrebbe festeggiato come sempre con la sua famiglia. Il centenario, lucidissimo e informato, non riusciva a credere di non poter riabbracciare i suoi parenti e si è lasciato morire di crepacuore, per la lontananza forzata dalla sua famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere