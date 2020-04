I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giulia De Lellis: “Cerco di capire cosa succederà con Andrea, magari scriverò un altro libro”



Giulia De Lellis è tornata a parlare del suo rapporto con Andrea Damante nel corso di una diretta Instagram con Simona Ventura. L’influencer ha raccontato del modo in cui ha deciso di riavvicinarsi al suo ex, ma soprattutto dichiara di aver sempre combattuto con la necessità di dover far sapere tutto quello che stava accadendo tra loro: “Volevamo tenere per noi alcune cose, capire un po’ le situazioni. Però a quanto pare non è possibile”. Intanto questo periodo vissuto insieme serve ad entrambi per capire come si evolverà il loro rapporto.

